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Общество

Торжественное мероприятие по случаю 300-летия прокуратуры России прошло в Пскове

В Пскове прошло торжественное мероприятие, посвященное 300-летию прокуратуры России. 14 января в честь юбилея ведомства в большом концертном зале Псковской областной филармонии собрались представители региональной и муниципальной власти, депутаты, сотрудники и ветераны службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Своё поздравление с юбилеем работникам прокуратуры направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил высокий профессиональный уровень людей, которые выбрали эту профессию.

«За строгостью ваших мундиров находятся яркие, добрые, интересные и неравнодушные люди», – подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал сотрудникам прокуратуры счастья, здоровья, благополучия и новых успехов в службе.

Прокурор Псковской области Иван Грибов, выступая перед коллегами и гостями мероприятия, отметил, что со дня своего образования прокуратура прошла долгий исторический путь и сегодня продолжает защищать закон и справедливость в стране. «Прокуратура Псковской области стоит на страже закона 77 лет, являясь надежным звеном в прокурорской системе России. Сегодня это сплоченный коллектив единомышленников, в котором трудятся 312 человек. Они достойно справляются с задачами по укреплению законности и правопорядка в регионе, ежедневно защищают права и свободы граждан, интересы общества и государства», – подчеркнул Иван Грибов, выразив особую признательность ветеранам надзорного органа.

Свои поздравления сотрудникам системы в этот день адресовал и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул самостоятельный статус ведомства, который позволяет прокурорским работникам беспристрастно реагировать на нарушения законодательства и быть живым упоминанием о законе. «Деятельность прокуратуры многогранна и влияет на все сферы жизни. От того, насколько компетентна и результативна деятельность ведомства, будет зависеть вера людей в главенство закона и способность государства защитить их права и противостоять преступности», – сказал Александр Котов.

В рамках мероприятия был показан фильм, снятый к 300-летию прокуратуры России по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Картина повествует о рабочих буднях, личной жизни и мыслях прокурорских работников, а также о том, что остается за стенами судебных залов.

В ходе торжества состоялось вручение государственных и ведомственных наград лучшим сотрудникам прокуратуры Псковской области. За высокий профессионализм, большой вклад в укрепление законности на территории Псковской области и в связи с 300-летием прокуратуры России благодарственные письма администрации региона семи работникам передала и. п. губернатора Вера Емельянова.

Завершила мероприятие концертная программа заслуженного артиста театра и кино России Евгения Дятлова.

Напомним, российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I Правительствующему Сенату.

В администрации Псковской области в рамках подготовки к юбилейной дате был создан специальный региональный штаб во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. При поддержке областных властей был установлен памятник Петру I возле здания областной прокуратуры, готовится к реализации проект по созданию парка 300-летия прокуратуры. Также прошел целый ряд культурных и образовательных мероприятий, соревнования по волейболу и футболу. Тематические спортивные мероприятия продолжатся и в этом году. Так, на 21 января запланировано проведение шахматного турнира.

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