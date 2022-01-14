Михаил Васильев предложил выдавать псковичам при выходе на пенсию паспорта здоровья

13:42, 14 января 2022, ПАИ

Председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев во время круглого стола в медиацентре ПАИ 14 января предложил выдавать псковичам при выходе на пенсию персональные паспорта здоровья.

«У каждого пенсионера должна быть памятка с основными принципами ЗОЖ. Люди теряются при выходе на пенсию, а при памятке будут понимать, что делать», - отметил Михаил Васильев.

Спикер отметил, что проектный офис «Команда 2018» всегда открыт для проектов, связанных с поддержкой людей пенсионного возраста.

«Важно, используя проектный офис и площадки, делать воркшопы [обучающее мероприятие, в котором упор делается на практическую работу. – Прим. ПАИ] и приглашать людей», - добавил он.