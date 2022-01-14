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Общество

До 19 января водителей в Псковской области просят быть особенно внимательными на дорогах

До 19 января водителей в Псковской области просят быть особенно внимательными на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

По данным Псковского гидрометцентра, из-за надвигающегося циклона в Псковской области ожидаются осадки в виде снега и дождя. Они будут сопровождаться колебаниями температуры воздуха в районе нуля градусов. Главная опасность смены температуры с оттепели на заморозки и обратно создает благоприятные условия для возникновения гололедицы. Неустойчивая погода продержится в Псковской области до 19 января.
 
В связи с неблагоприятными изменениями погодных условий на территории области Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на обязательное соблюдение правил дорожного движения.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.

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