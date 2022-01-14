Названы популярные у россиян направления для путешествий в новогодние праздники

14:34, 14 января 2022, ПАИ

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал про самые популярные направления туризма у россиян в период новогодних праздников, сообщает «Газета.ру».

Оказалось, что среди железнодорожных и авианаправлений по городам лидировали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, а среди зарубежных стран – Армения, Турция и Киргизия.

Так, на Москву пришлась доля в 29,7 % от всех бронирований. По сравнению с предыдущим годом она сократилась на 13 %. Санкт-Петербург выбрали 10,1 % туристов, снижение спроса на поездки туда зафиксировали в размере 5 %. В Сочи решили поехать 5,1 % отдыхающих, этот город оказался востребован на 10 % меньше, чем в 2021 году.

Помимо этого, в топ популярных направлений вошли Краснодар (3,5 %) и Минеральные Воды (3,2 %).

В то же время в Армению поехали на отдых 19,8 % россиян, в Турцию – 16,3 %, а в Киргизию – 8,7 %. Четвертое место досталось Азербайджану (7,4 %), пятое – Узбекистану (7,2 %). В десятку популярных направлений вошли также Таджикистан, ОАЭ, Белоруссия, Молдавия и Грузия.