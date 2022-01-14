130 собак пенсионерки из псковской деревни Голубово срочно нуждаются в продуктах

14:38, 14 января 2022, ПАИ

Приют для бездомных животных в деревне Голубово Псковского района срочно нуждается в продуктах, а также ищет спонсоров, желающих помогать на постоянной основе. Об этом сообщают волонтёры в соцсетях.

Сейчас в приюте живут 130 собак. Их содержит пенсионерка. Она собирала собак по городу порядка 10 лет назад, когда велись травля и отстрел. Новых животных в приюте нет, всем подопечным женщины 8-10 лет.

Ранее пенсионерка справлялась своими силами, но сейчас она нуждается в помощи. В наличии осталось только немного манки. Приюту нужны продукты (крупы, хлеб, булка, консервы).

Подробности можно узнать по телефонам: 89118810452 (Галина Анатольевна), Светлана (89532304888).