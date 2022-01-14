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Общество

В Пскове без отопления остались более 20 домов

Фото с Instagram-аккаунта Псковские теплосети

В Пскове последствия перебоев в электроснабжении оставили более 20 домов без отопления. Об этом сообщается на официальном сайте Псковских теплосетей.

Под отключение попали восемь котельных предприятия. «Наше счастье, что сама матушка-природа нам улыбнулась и послала оттепель, а вместе с ней и понижение температуры теплоносителя, что и спасло водогрейные котельные», - добавили в теплосетях.

Больше всего досталось котельной на улице Народной, где стоят паровые котлы, обеспечивающие пар, необходимый для производственных потребностей фабрике «Славянка». После отключения электричества все насосы остановились, начался перегрев и бойлер, который нагревает холодную воду и превращает её в теплоноситель, остановился, тем самым вызвав перегрев и разорвав прокладку.

Фото с Instagram-аккаунта Псковские теплосети

Так как отключение было аварийным, образовалось падение давления в системе, что привело к гидроудару.

«Сразу после запуска резко возросла подпитка, все силы были брошены на её поиски, благо искать долго не пришлось. Она оказалась в тепловой камере детского сада на улице Народной, дом 51», - добавили в теплосетях.

Гидроудар был настолько сильным, что оторвало сбросник (он нужен для спуска давления и воды из системы).

В теплосетях также не исключили вероятность того, что предприятие продолжит работать и в выходные.

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