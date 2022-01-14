Выпившему водки водителю назначили 150 часов обязательных работ

15:09, 14 января 2022, ПАИ

Выпившему водки водителю назначили 150 часов обязательных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе объединённой пресс-службы судов Псковской области.

Житель Псковской области, ранее подвергавшийся административному наказанию за аналогичное правонарушение, выпив 50 грамм водки, поехал на автомобиле УАЗ в сторону деревни Заполье Плюсского района. В Феофиловой пустыни мужчину остановили сотрудники ДПС и попросили водителя пройти освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови гражданина.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Стругокрасненский районным суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1,5 года.