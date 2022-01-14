Застройщик ЖК «ТЭЦ на Великой» рассказал о необычном проекте и последних квартирах

15:15, 14 января 2022, ПАИ

Покупка расположенной в самом сердце Пскова ТЭЦ для приспособления ее под жилье в 2016 году стала настоящей сенсацией. К тому же проектированием занималась архитектурная компания с мировым именем.

В интервью «Псковской правде» инвестор и застройщик Сергей Чекрышов рассказал о подводных камнях проекта, о его уникальном «ядре» и перспективах создания в нем «камерного театра», а также о своих новых планах.