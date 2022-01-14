Псковские полицейские спасли женщину из горящего дома

15:45, 14 января 2022, ПАИ

Псковские полицейские спасли жительницу Невельского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области.

Вечером 12 января в невельское отделение полиции поступило сообщение от жителя деревни Усть-Долыссы. По словам мужчины, в его доме начался пожар и в помещении остались люди. На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа в составе заместителя начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» майора полиции Андрея Фомченко, старшего оперуполномоченного майора полиции Дмитрия Иванова и старшего инспектора по делам несовершеннолетних майора полиции Зои Лещенко.

В момент получения информации полицейские возвращались из деревни Завруи, расположенной по соседству с Усть-Долыссами.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области













Спустя несколько минут сотрудники правоохранительных органов прибыли на место возгорания. В доме звонившего мужчины наблюдалось сильное задымление. Выяснилось, что в помещении находилась 56-летняя женщина. Выйти на улицу самостоятельно гражданка была не в состоянии, полицейские помогли женщине выбраться из дома и оказали ей первую медицинскую помощь.

После этого сотрудники полиции с помощью подручных средств начали тушить печь, загоревшиеся потолочные перекрытия и другие элементы конструкции строения, которые уже охватывал огонь. К моменту прибытия медиков и пожарных возгорание было практически локализовано. Благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов тяжёлых последствий удалось избежать, никто не пострадал. В пресс-службе УМВД отметили, что за решительные и профессиональные действия в экстремальной ситуации полицейские будут поощрены.