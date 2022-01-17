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Общество

День детских изобретений отмечается 17 января

Ежегодно 17 января во всем мире отмечается День детских изобретений, или День детей-изобретателей. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1706 году родился американский государственный деятель, дипломат, ученый, изобретатель, журналист Бенджамин Франклин. Свое первое изобретение — пару ласт для плавания, которые надевались на руки, — он изобрел в возрасте 12 лет. В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внес неоценимый вклад в мировую науку.

Юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата — незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе.

В 1930 году, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, некий Джордж Ниссен обратил внимание на то, как гимнасты в конце своего выступления прыгают на страховочную сетку. На этом выступление акробатов обычно заканчивалось, и 16-летний подросток решил смастерить «подпрыгивающую установку», благодаря которой можно бы было выполнять различные трюки в воздухе.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.

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