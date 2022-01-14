78 кошек и собак проследовали через границу в Псковской области в новогодние праздники

15:55, 14 января 2022, ПАИ

В период новогодних выходных государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 78 кошек и собак в МАПП «Шумилкино», «Убылинка» и «Бурачки» в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

37 кошек и собак ввозились на территорию Российской Федерации из Эстонии, Венгрии, Латвии и Литвы. Ещё 41 животное отправилось в страны Евросоюза.

При перемещении шпица из Украины в Литву было выявлено нарушение, выразившееся в отсутствии ветеринарного сертификата. Животное вернули отправителю.

В остальных случаях нарушений выявлено не было и домашние животные проследовали в адреса получателей.