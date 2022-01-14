С 17 января Центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Великих Луках будет работать по новому адресу

16:11, 14 января 2022, ПАИ

С 17 января Центр обслуживания клиентов филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») в Великих Луках начинает работу по новому адресу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Новый адрес Центра обслуживания клиентов филиала ООО «Экопром» в г. Великие Луки - проспект Гагарина, дом 54.

В ЦОКе можно будет подать заявление на перерасчет, заключить договор на обслуживание физическим и юридическим лицам, а также получить ответы на все интересующие вопросы.