Книги-свитки и пейзаж-складень смогут увидеть посетители выставки «Оккервиль. Шарф» в Пскове

16:29, 14 января 2022, ПАИ

В галерее «ЦЕХ» Псковского театра драмы открылась выставка петербургских художников Григория Кацнельсона и Кати Ефимик. Это многожанровая экспозиция, которая включает в себя как живопись, так и, по выражению авторов, «странные объекты»: пейзаж-складень, составленный из деревянных дощечек, книги-свитки, написанные с натуры в Петербурге, книги художника, созданные в единственном экземпляре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Оккервиль – это река. Я родился на этой реке и очень ее люблю. Со временем эта река превратилась в шарф, который окружил меня и иногда давит, а иногда, наоборот, украшает. Вот главная метафора: река – это шарф, который завязан вокруг шеи и хранит, и бережет, и заставляет двигаться дальше», – поделился Григорий Кацнельсон.

Григорий Кацнельсон и Катя Ефимик создали артель «Неправильная книга», которая специализируется на создании книг художника – уникальных графических объектов, сочетающих авторские тексты и печатную графику. «Мы возрождаем традиции рукотворной книги, которую начали русские футуристы, такие как Крученых, Малевич. Мне очень нравятся эти авторы, и я тоже стараюсь делать такие же теплые, живые и радостные книжки», – рассказал художник.

Выставка будет работать до 13 февраля ежедневно с 16:00 до 19:00. Вход свободный. Галерея «ЦЕХ» располагается по адресу: Псков, ул. Пушкина, 13а.

Григорий Кацнельсон – живописец, график, художник книги, поэт. Родился в 1974 году в Ленинграде. Окончил художественно-графический факультет РГПУ им. А. И. Герцена (1997). Член Союза художников России (с 1999 г.), Товарищества «Свободная культура» на Пушкинской-10 (с 2002 г.), Творческого союза художников IFA (с 2007 г.).

Работы Григория Кацнельсона хранятся в собраниях ведущих российских и зарубежных музеев и библиотек, в том числе в библиотеке Эрмитажа, Русского музея (СПб.), в Британской библиотеке (Лондон), Саксонской библиотеке (Дрезден), Музее Гетти (Лос-Анджелес), библиотеке Принстонского университета (Нью-Джерси) и многих других.

Екатерина Ефимик — живописец, график, иллюстратор. Родилась в Перми в 1983 году. Окончила художественно-промышленную академию имени А. Л. Штиглица (2010). С 2015 года — художник артели WRONG BOOK. Сотрудничает с детским литературно-художественным журналом Kipinä как иллюстратор. Работы Кати Ефимик находятся в частных собраниях России и Европы.