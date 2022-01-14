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Юные псковские хоккеисты рассказали, почему дерутся

Почему во время матчей приходится драться, рассказали юные псковские хоккеисты на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 января.

Хоккеист Степан Тимофеев рассказал, что в их команде «Торнадо» есть Дмитрий Маликов, выступающий под №2, который постоянно дерется. «Он за всех заступается, очень ценит своих товарищей, готов за них горой постоять», - пояснил спортсмен.

Хоккеист Егор Беляев, который является капитаном команды, заявил, что в основном разнимает, «но иногда нервы маленько не выдерживают и приходится подраться (например, когда толчок в спину подлый)».

Тренер команды «Торнадо» (2007-2008 годов рождения) Александр Савенков отметил, что у ребят сейчас такой возраст – они любят подраться, гормоны играют. «Бывает, и на тренировках повздорят. Бывают и массовые драки команда на команду. Я лично ко всему этому отношусь негативно, надо играть в хоккей, а драться – это в боксе надо», – подчеркнул тренер.

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