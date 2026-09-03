Печорский боксёр стал серебряным призёром всероссийских соревнований на призы Николая Валуева
Печорский боксёр Степан Кондратьев стал серебряным призёром всероссийских соревнований среди юношей 15-16 лет на призы Николая Валуева. Турнир прошёл в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ПАИ.
Кондратьев выиграл медаль в весе до 57 килограммов. В финале он уступил петербуржцу Льву Никитину единогласным решением судей. Печорский спортсмен одержал победу в трёх поединках на этом турнире.
В этом году турнир принял 274 боксёра из 31 региона страны.
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Печорский боксёр стал серебряным призёром всероссийских соревнований на призы Николая Валуева
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