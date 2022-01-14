Археологические находки используют для оформления фасадов домов на берегу Великой в Пскове

16:32, 14 января 2022, ПАИ

Для оформления зданий и помещений нового жилого комплекса на берегу Великой в Пскове используют археологические находки, найденные здесь накануне строительства. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.

«На фасад здания «Патио» мы заказали керамические изразцы, четко по сделанным при раскопках находкам. В «Курдонере» та же самая история, изразцы уже изготовлены, но еще не закреплены. И в дальнейшем, когда мы закончим строительство ТЭЦ, думаю, мы там какие-то коммерческие помещения тоже оформим, используя артефакты в качестве отправной точки», - рассказал Сергей Чекрышов.

Он также уточнил, что большой объём археологических раскопок фактически на год отодвинул дату начала строительства жилого комплекса. «Естественно, мы за то, чтобы вся наша история была изучена. Потому что там много интересных артефактов нашли, много очень интересных гипотез выдвинули археологи», - добавил Сергей Чекрышов.