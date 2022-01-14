Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Археологические находки используют для оформления фасадов домов на берегу Великой в Пскове

На фото: Печные изразцы. Фото Дарьи Хватковой

Для оформления зданий и помещений нового жилого комплекса на берегу Великой в Пскове используют археологические находки, найденные здесь накануне строительства. Об этом в интервью «Псковской правде» рассказал застройщик проекта Сергей Чекрышов.

«На фасад здания «Патио» мы заказали керамические изразцы, четко по сделанным при раскопках находкам. В «Курдонере» та же самая история, изразцы уже изготовлены, но еще не закреплены. И в дальнейшем, когда мы закончим строительство ТЭЦ, думаю, мы там какие-то коммерческие помещения тоже оформим, используя артефакты в качестве отправной точки», - рассказал Сергей Чекрышов.

Он также уточнил, что большой объём археологических раскопок фактически на год отодвинул дату начала строительства жилого комплекса. «Естественно, мы за то, чтобы вся наша история была изучена. Потому что там много интересных артефактов нашли, много очень интересных гипотез выдвинули археологи», - добавил Сергей Чекрышов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

14 января 2022

Почти 1,3 млн человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах
14 января 2022

«Титан-Полимер» назвал топ-5 ключевых событий 2021 года
14 января 2022

Фоторепортаж: Стартовали соревнования на Кубок Пскова по фигурному катанию
14 января 2022

Увидеть ребёнка в формате 4D позволит новое оборудование Псковского перинатального центра
14 января 2022

ВОЗ рекомендовала ещё два препарата для лечения COVID-19
14 января 2022

Квартиры в ЖК на берегу Великой покупают в основном иностранцы и москвичи
14 января 2022

Археологические находки используют для оформления фасадов домов на берегу Великой в Пскове
14 января 2022

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ положительно относятся к фейерверкам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...