Лучшие книги 2021 года представят в Пскове 17 января
17 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке откроется традиционная выставка-презентация «Лучшие книги 2021 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
На презентации можно познакомиться с самыми интересными, популярными и читаемыми новинками, пополнившими фонды ПОУНБ в прошлом году. Тематика разнообразная, на любой вкус, возраст и профессию. Будут представлены издания по истории, краеведению, иностранным языкам, психологии, литературоведению, языкознанию, философии, педагогике, экономике, предпринимательству, кулинарии.
Особого внимания заслуживают уникальные книги из фонда центра по работе с редкими и ценными документами, отметили в учреждении.
Экскурсию по выставке проведет заместитель генерального директора по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки Василиса Владимирова и специалисты отделов. Все представленные книги можно взять на дом.
В прошлом году фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки пополнили около 8 тысяч экземпляров документов.
Выставка будет работать до 27 января. Начало в 16:00 на третьем этаже в Голубом зале. Вход свободный.
Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.
С временными правилами посещения библиотеки можно ознакомиться здесь.
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