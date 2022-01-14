Лучшие книги 2021 года представят в Пскове 17 января

16:32, 14 января 2022, ПАИ

17 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке откроется традиционная выставка-презентация «Лучшие книги 2021 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

На презентации можно познакомиться с самыми интересными, популярными и читаемыми новинками, пополнившими фонды ПОУНБ в прошлом году. Тематика разнообразная, на любой вкус, возраст и профессию. Будут представлены издания по истории, краеведению, иностранным языкам, психологии, литературоведению, языкознанию, философии, педагогике, экономике, предпринимательству, кулинарии.

Особого внимания заслуживают уникальные книги из фонда центра по работе с редкими и ценными документами, отметили в учреждении.

Экскурсию по выставке проведет заместитель генерального директора по развитию Псковской областной универсальной научной библиотеки Василиса Владимирова и специалисты отделов. Все представленные книги можно взять на дом.

В прошлом году фонд Псковской областной универсальной научной библиотеки пополнили около 8 тысяч экземпляров документов.

Выставка будет работать до 27 января. Начало в 16:00 на третьем этаже в Голубом зале. Вход свободный.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.

С временными правилами посещения библиотеки можно ознакомиться здесь.