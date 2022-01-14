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В Пскове фиксируется недобор детей на занятия хоккеем

В Пскове фиксируется недобор детей на занятия хоккеем. Об этом сообщил тренер команды «Торнадо» (2007-2008 годов рождения) Александр Савенков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 января.

«Хотелось бы, чтобы больше детей родители проводили. Я пятый год сейчас работаю, не застал, когда начиналось, но говорят, в начале набор был хороший», - отметил Александр Савенков.

По его словам, набор идет каждый год, реклама даётся, тренеры ходят по детсадам, по первым классам школ. «Чем больше людей приходит, тем больше будет конкуренция. Конкуренция - это двигатель, без нее очень тяжело. Хотелось бы, чтобы родители сами приводили, как говорится, «в хоккей играют настоящие мужчины», и так и есть. Приходите, мы всему научим, и не только учим тренироваться, держать клюшку, но и воспитываем», - обратился тренер к псковичам.

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