Порывистый ветер, мокрый снег и гололедица ожидают псковичей в субботу

17:01, 14 января 2022, ПАИ

15 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывистый. Температура по области -3…+2 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.