Порывистый ветер, мокрый снег и гололедица ожидают псковичей в субботу
15 января в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, местами порывистый. Температура по области -3…+2 градуса.
Атмосферное давление ниже нормы.
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