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Общество

За разбойное нападение житель Куньинского района предстанет перед судом

В Куньинском районе перед судом предстанет местный житель за разбойное нападение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

9 ноября 2021 года мужчина находился в доме своего знакомого в деревне Петелино Куньинского района, и позже он пришел в дом к знакомой пожилой женщине, где потребовал от нее деньги. Потерпевшая отказалась, тогда мужчина вырвал у нее из рук мобильный телефон. Далее подсудимый ударил женщину металлическим костылем в правую лодыжку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Преступление относится к категории тяжких, санкция которого предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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