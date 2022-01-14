Увидеть ребёнка в формате 4D позволит новое оборудование Псковского перинатального центра

17:09, 14 января 2022, ПАИ

Увидеть ребёнка в формате 4D позволит новое оборудование для ультразвукового обследования, поступившие в Псковский перинатальный центр, сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения.

«В отделении УЗИ появился новый высокоточный аппарат экспертного класса. Все опции самые современные, что позволяет специалистам проводить не только 2D-обследование, но и 3D и 4D», – отметили в перинатальном центре.

С помощью такого оборудования можно понаблюдать за малышом в движении в реальном времени. Это обследование, по словам специалистов, включено в платное УЗИ. «При платном посещении вам могут сделать не стандартное УЗИ, а 3D или 4D», – объяснили они.

Полноценно работать на данном аппарате начали в 2022 году. На данный момент 3D-обследование в Псковском перинатальном центре вводят в обязательное скрининговое УЗИ. Делать такое УЗИ порой необходимо по медицинским показаниям.