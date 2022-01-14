«Титан-Полимер» назвал топ-5 ключевых событий 2021 года

17:42, 14 января 2022, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» подвёл итоги года и назвал топ-5 ключевых событий.

Михаил Мишустин оценил ход строительства завода «Титан-Полимер»

В феврале 2021 года председатель правительства Михаил Мишустин посетил ОЭЗ «Моглино» и строящейся завод «Титан-Полимер». Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ и государственных финансовых институтов и станет драйвером развития региона. Глава российского правительства также обсудил развитие промышленного кластера с резидентами особой экономической зоны «Моглино».

Более 100 псковских компаний привлекли к проекту «Титан-Полимер»

При поиске поставщиков товаров и услуг предприятие отдает предпочтение местному бизнесу и нацелено на максимальное взаимодействие с ним. Завод имеет большие потребности в поставке всевозможных материалов и дополнительных услугах, которые могут закрыть псковские компании.

Завод сотрудничает с предприятиями и организациями по самым разным направлениям: подготовка технической документации, поставка строительных материалов, выполнение строительно-монтажных работ, обучение персонала, услуги спецтехники и многое другое. Общее количество партнеров завода, участвующих в реализации проекта по России и за рубежом - более 330. К реализации проекта привлечены более 100 псковских организаций. Требуются услуги клининговых и логистических компаний, организация питания в столовой, поставка спецодежды, компонентов упаковки.

Открытие социальных объектов в Тямше

Важной частью программы социального партнёрства завода является поддержка социальной сферы и достойных условий жизни населения. К учебному году в Тямше обновили дом культуры. Отремонтированы семь помещений общественного назначения. Заменена система канализации, возобновили работу санузлы.

В самое ближайшее время жители Тямши смогут получать первичную медицинскую помощь в обновленном фельдешерско-акушерском пункте, где в конце прошлого года завершился ремонт при поддержке предприятия. Отремонтированное помещение соответствует современным требованиям, что позволяет медикам Псковской районной больницы принимать пациентов в достойных условиях.

Экопроект завода победил в Международной премии «Мы вместе»

Экологический проект завода «Титан-Полимер» занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии «Мы Вместе». 300 профессиональных экспертов выбрали лучшие из 25 тысяч заявок НКО. По итогам отбора в полуфинал вышло более 20 социально значимых проектов от Псковской области. В число полуфиналистов в треке «Бизнес» вошел проект «Экосуббота» — инициатива завода «Титан-Полимер». Премия подтвердила важность экологической работы предприятия и стала отличным стимулом, новой мотивацией к дальнейшему развитию.

Мастер-классы по химии для детей

В мае в честь Дня химика завод «Титан-Полимер» провёл для псковских детей бесплатные химические мастер-классы в спортивно-развлекательном парке «Простория». Участникам от 4 до 12 лет показали интересные научные опыты: обесцвечивание зеленки секретным ингредиентом, надувание воздушного шарика при помощи бутылки, извержение вулкана и другие. Демонстрация завораживающих химических реакций оставила детей в полном восторге. Нужная и интересная профессия химика оказалась в центре внимания подрастающего поколения.