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Культура

Более 70 человек посетили «Квартирник на Профсоюзной» в Пскове

Фотографии Екатерины Родиной и Сергея Исправникова.

Накануне Старого Нового года в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошёл квартирник, который посетили более 70 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В квартирнике приняли участие группы StandBy, AltReal, «Проект А4», Анна Петрова и Роман Родин. Весь вечер в библиотеке звучали новогодние песни – «Снежинка», «А снег идёт», «Три белых коня» и другие. По словам организаторов, такой формат пользуется популярностью у псковичей – на этот раз мероприятие перенесли в актовый зал, чтобы его смогли посетить все желающие. «В зрительном зале и на сцене можно было встретить как совсем юных ценителей творчества, так и опытных музыкантов, атмосфера вечера была пронизана ощущением волшебства и приближающейся сказки староновогодней ночи», - рассказали в библиотеке.

В новом году запланировано проведение четырёх квартирников, перед каждым из которых будут проходить мастер-классы по музыкальному искусству, видео- и фотосъёмке событийных мероприятий.

В 2022 году проект «Квартирник на Профсоюзной» реализуется на средства гранта ФАДМ Росмолодёжь командой Псковского рок-клуба совместно с Псковской областной универсальной научной библиотекой при поддержке молодёжной организации «Вечевой Орден».

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