Почти 1,3 млн человек заболели COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

17:42, 14 января 2022, ПАИ

1 274 073 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрированы 12 474 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 14 января в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 262 482, погибло 1 970 человек. В Латвии 298 589 человек было инфицировано коронавирусом, умерло 4 712 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразились 713 002 человека, погибло 5 792.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 320 млн человек, свыше 264 млн выздоровело, более 5,5 млн умерло. В России коронавирусом заболело 10 747 125 человек, 9 809 300 пациентов выздоровело, 319 911 человек умерло. В Псковской области зарегистрировано 72 615 случаев заражения коронавирусом, 68 734 пациента выздоровели, 1 340 человек умерло.