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Российско-белорусская историко-филологическая научная школа пройдет в ПсковГУ

Проект Псковского государственного университета «Российско-белорусская молодежная историко-филологическая научная школа «Славянское порубежье» стал победителем первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Руководитель проекта, начальник управления научно-исследовательской деятельности Василий Фролов рассказал, что участники «Славянского порубежья» смогут расширить свои познания об истории российско-белорусских взаимоотношений, особенностях культурной и научной интеграции двух союзных государств, встретиться с известными исследователями, руководителями ведущих вузов и академических институтов Российской Федерации и Белоруссии, получить менторскую поддержку в реализации собственных научных проектов и инициатив в области истории и филологии.

Российско-белорусская молодежная историко-филологическая научная школа пройдет в Пскове в смешанном формате 14-19 ноября этого года. Она включает в себя ряд очных мероприятий: молодежная научная конференция «Языковое, литературное и историческое наследие народов Белоруссии и Российской Федерации», научно-образовательный семинар «От плана до проекта: как получить свой первый исследовательский грант».

Кроме того, запланированы встречи в онлайн-формате: молодежный дискуссионный клуб «Россия и Беларусь: основные тренды современных отношений в культурной и научно-образовательной сферах», круглый стол «Формирование единого гуманитарного пространства Союзного государства: проблемы и перспективы», а также серия научно-образовательных лекций, посвященных культурной и научной интеграции Российской Федерации и Белоруссии.

Добавим, что проект был разработан совместно с ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры».

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