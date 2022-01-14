Итоги работы МЧС в новогодние каникулы – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

18:13, 14 января 2022, ПАИ

В новогодние праздники в Псковской области произошло 35 пожаров, погибло четыре человека. По сравнению с прошлым годом, в эти праздники число пожаров снизилось на 25%, количество погибших уменьшилось в два раза. 19 января традиционно будут организованы места для Крещенских купаний, на местах будут дежурить МЧС и бригады скорой.

Обо всём этом и многом другом 14 января в медиацентре ПАИ рассказали заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин и начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Виктор Питолин. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

– Добрый день! Рада всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы МЧС во время новогодних каникул. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Якунин Владимир Геннадьевич, добрый день, и начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Питолин Виктор Викторович, добрый день.

Владимир Геннадьевич, расскажите, удалось ли нам обойтись в эти новогодние каникулы без серьезных чрезвычайных происшествий? Как в целом прошли эти праздники?

В.Я.: – Праздники прошли, нельзя сказать, что спокойно. Выезды были. В период с 1 по 9 января зарегистрировано 35 пожаров. На пожарах у нас, к сожалению, погибло 4 человека. Гибель зафиксирована в Пскове – 1 человек, и еще 3 погибших – это сельские населенные пункты в Псковской области, это Псковский район, Невельский и Опочецкий. По причинам пожаров, которые произошли на территории области в период новогодних праздников, – это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного оборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Что касается причин пожаров, в которых погибли люди, здесь в одном случае послужила неосторожность при курении, в другом случае это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, в двух случаях это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

– Если сравнивать с предыдущими годами, с прошлым годом, например, как в целом можно сказать – спокойнее или неспокойнее? В том числе, по количеству пожаров – больше, меньше? По погибшим?

В.Я.: – Если говорить по статистике, то она в этом году, конечно, в нашу пользу. Количество пожаров снизилось на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество погибших снизилось на 50%. В этом году 4, а в прошлом году за данный период у нас было восемь погибших.

– А какая-то профилактическая работа, в том числе, велась МЧС во время новогодних праздников?

В.Я.: – Да, действительно, в период всех новогодних праздников мы вели, мы приступили к этой профилактической работе еще в декабре прошлого года, у нас стартовала эта работа. Мы проводили профилактические рейды, подомовые обходы. И в период новогодних праздников, с 1 по 9 января, также сотрудники надзорной деятельности совместно с органами местного самоуправления, с сотрудниками полиции. Были организованы рейды, было проведено более 100 рейдов, распространено более 2000 агитационных материалов на тему по предупреждению пожаров.

– Скажите, пожалуйста, Владимир Геннадьевич, а как в целом наши граждане реагируют на профилактическую работу? Действительно ли они внимают тому, что им говорят, воспринимают нормально эту информацию? Как вы считаете? Ваша оценка?

В.Я.: – Если анализировать работу сотрудников отделения надзорной деятельности, то приходит сотрудник, офицер, в погонах, народ в любом случае понимает, что это представитель федерального органа власти, который наделен определенными полномочиями, имеет право как привлечь гражданина и к административной ответственности, если совершены незначительные нарушения требований пожарной безопасности. И даже в случае при расследовании пожаров сотрудники даже уполномочены к возбуждению уголовных дел, где уже наступает более серьезная ответственность. И поэтому прислушиваются граждане наши к нашим пожеланиям, к нашим рекомендациям, в плане соблюдения требований безопасности. Видим мы, действительно, есть динамика на то, чтобы улучшить нашу ситуацию с пожарами на территории области.

– А эти пожары, которые происходили в этом году, в какой именно период праздников – в сами праздники новогодние, в канун Нового года, ближе к Рождеству? Есть какая-то статистика, когда они происходили?

В.Я.: – Что касаемо, как я сказал, 35 пожаров, как-то разделить их, что в новогоднюю ночь было больше, а в следующие дни было большие или, наоборот, меньше, - такого в этом году не наблюдалось. В принципе, все шло достаточно равномерно. Единственное, что могу сказать по временным характеристикам, что когда эти четыре пожара, которые произошли с гибелью людей, они были зарегистрированы у нас, что нехарактерно. Обычно пожары с гибелью людей или в утренние часы или в ночные, то в данном случае, в этом году, все 4 пожара были зарегистрированы в дневное время. Два из них – в 12 часов дня, в 2 часа дня, и еще 2 пожара – в 18 часов вечера. Такие нехарактерные вещи. Мы сейчас разбираемся с причинами, чтобы как-то скорректировать нашу профилактическую работу.

– Я так понимаю, это было 4 пожара, и 4 человека погибло, то есть, на каждом пожаре – 1 человек, да?

В.Я.: – Да.

– Скажите, Владимир Геннадьевич, а были ли какие-то происшествия, связанные с использованием пиротехники и фейерверков в этом году?

В.Я.: – В этом году пожаров от пиротехнических изделий зарегистрировано не было. Работа в этом отношении также нами была организована в декабре, мы выходили и по местам реализации пиротехнической продукции совместно с сотрудниками полиции, и одни также выходили. Также распространяли агитационные материалы в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций с использованием пиротехнической продукции.

– Спасибо большое. Как оценка наша, уже чисто обывательская, нам показалось, что в этом году было значительно меньше фейерверков, не знаем, с чем это связано, но может, и это повлияло на то, что меньше происшествий было в этом году. Как вы считаете?

В.Я.: – Мы статистику насчет фейерверков не ведем, но, возможно, да, где-то количество уменьшилось.

– Виктор Викторович, что по вашему направлению? Были ли у нас происшествия на воде серьезные во время каникул? Обошлось ли без жертв?

В.П.: – За праздники у нас никаких происшествий не было. Обстановка была спокойная. Это, в первую очередь, было связано с тем, что ледовый покров на водоемах установился окончательно, и лед достаточно прочный. Поэтому эти выходные, праздничные дни все обошлось без жертв.

– На сегодняшний день ледовое покрытие достаточное, чтобы было спокойно ходить по льду? Очень многие гуляют и по речке Великой, в том числе, в городе Пскове. Как вы оцениваете?

В.П.: – У нас пока по-прежнему действует запрет выхода на лед, который устанавливает администрация. Во многих муниципалитетах он пока действует. Насколько мне известно, сейчас запрет отменен в Гдовском районе, в городе Великие Луки и в Пушкиногорском районе. В принципе, данные ледовой разведки берутся еженедельно, проводятся по четвергам. Я считаю, что, скорее всего, лед достаточный, чтобы снимали запрет.

– Скажите, а вот эти перепады температур, которые мы наблюдаем в этом году, - морозы сильные, потом плюсы, хотя и два дня. Это как-то влияет на ледовое покрытие?

В.П.: – Вы очень правильно спросили. У нас декабрь оказался очень неоднородным по погоде. Первая и третья декады были достаточно прохладные, особенно первая, вторая была полностью оттепель, 9 дней были плюсовые температуры, в том числе и средние. Естественно, это повлияло на ледовый покров, в том смысле, что он начал истончаться. И прошедшие дожди растопили снег. Некомфортно было тем рыбакам, которые шли на лед и пытались ловить рыбу. Естественно, там есть нюансы. Но конец месяца порадовал умеренными морозами, и в том числе тем, что ледовый покров опять стал нарастать. А новогодние праздники обошлись без оттепелей, соответственно, сейчас можно сказать, что даже сегодня минус 19 градусов с утра, и это только способствует укреплению ледового покрытия.

– Но это же ненадолго! Насколько мы знаем прогноз погоды…

В.П.: – Прогноз погоды показывает, что завтра и в пятницу будет до +3 градусов, в течение полутора суток будет стоять оттепель хорошая. Но это не повлияет на ледовое покрытие. Потому что следующие дни опять будут морозными.

– А вы как специалист что посоветуете обычным гражданам, которые любят гулять по речкам, по озерам – даже несмотря на то, что вроде бы и морозы стоят, но, тем не менее, – оттепель присутствует.

В.П.: – Знаете, как обыватель если судить, то лед достаточно прочный. Но если брать нормы закона – есть запрет. Хотя видим сами, что люди по речке ходят, уже и протоптаны дорожки. Здесь вопросы больше к местным администрациям, которые должны основываться на данных ледовой разведки, которые им предоставляются, и, соответственно, проводить заседания КЧС и отменять запреты.

– У нас совсем скоро начнутся крещенские купания. Какую-то профилактическую работу ведете в этом направлении? Известны ли уже места, где будут проходить крещенские купания?

В.П.: – Я могу пока так сказать: у нас работа ведется постоянно. Каждый год сотрудники МЧС включаются в эту работу – и спасатели, и полиция, и медики, и, в том числе, наши сотрудники ГИМС. Что касается мест купания. Традиционно примерно в области каждый год от 10 до 15 мест. Ситуация с ковидом повлияла на снижение количества мест. Некоторые муниципалитеты не стали обустраивать места для купания в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Некоторые оставили. Информация пока собирается. Я сейчас конкретно цифры не назову. В прошлом году было 9 мест, где купались, могу даже примерно сказать: город Псков, Гдовский район – 3 места, Великие Луки, Себеж, Дедовичи, вот такие, где постоянно организовывает администрация. Создаются, есть методические рекомендации для обустройства купелей, и все действуют в соответствии с этими рекомендациями. Они сделаны правильно. Там присутствуют медики, спасатели, полиция, ГИМС, там безопасно купаться и можно окунаться. Единственное, я могу сказать, готовясь к передаче… Мы знаем, что началось все, когда крестили Иисуса Христа. Река Иордан. Это Израиль. Температура воды в Израиле средняя в январе в реке Иордан примерно 12-15 градусов тепла. Даже по нашим меркам это соответствует – май, когда у нас уже многие школьники, я помню с детства, уже купались, даже, бывало, только лед сходил. У нас же другие условия. И здесь надо исходить из того, насколько человек, как он себя чувствует. Если у него какие-то заболевания хронические, здесь надо больше всего обращать на свое здоровье. Если человек подготовлен, обливается каждое утро водой и занимается спортом, естественно, он может купаться, и для его здоровья никакого ущерба не будет. Но эта традиция появилась в 90-х годах. До этого массовых купаний в СССР не было. Были отдельные упоминания в классической литературе о том, что купания, но они никаким образом с религиозными обрядами не связаны.

– И каждый год, наверное, есть новички, которые хотят попробовать это…

В.П.: – Да, здесь, конечно, лучше… Как говорят: западные идут сначала к своему врачу, к доктору семейному, а потом что-то предпринимают. У нас в этом плане народ более сам по себе, и захотели – пошли.

– Виктор Викторович, скажите, пожалуйста, а были ли у нас вообще когда-нибудь случаи каких-то происшествий во время крещенских купаний?

В.П.: – Если говорить за нашу область, то на моей памяти таких случаев не было.

– Обошлось, да?

В.П.: – Да, понимаете, в тех местах, где оборудовано все, и купаются люди, происшествий не возникает, потому что, если вы обратите внимание – фотоматериалы, видео: купальня, вокруг стоят сотрудники АСС – аварийно-спасательной службы, ГИМС, и если что-то случится, человека сразу поднимут, и он не успеет ни утонуть, ни захлебнуться.

– И замерзнуть, в том числе.

В.П.: – И замерзнуть, в том числе. Есть пункт обогрева. Допустим, у Мирожского монастыря, на пляже, где у нас обычно проводится, как правило, есть пункт обогрева: специальные палатки, где можно потом и чаю выпить.

– Какие-то еще рекомендации для людей, может, кто-то хочет семьями прийти, для тех, кто первый раз, что бы вы порекомендовали?

В.П.: – При небольших признаках простуды категорически не нужно идти купаться. Если есть скачки давления, повышено, понижено – то же самое. Человек должен себя чувствовать полностью здоровым. И, естественно, с детьми тоже нужно быть аккуратнее. Перед тем, как купаться, бывает, стоят в очереди. Люди раздеваются и стоят раздетые на морозе. Это не хорошо, потому что перед тем, как подойдет твоя очередь, ты можешь переохладиться. Когда ты окунешься – наступает холодовой шок, после погружения в воду. Организм срабатывает, включаются рецепторы, кровь приливает, и когда ты выходишь, состояние немножко эйфории, ты чувствуешь это тепло, которое разливается по организму. Но через 2-3 дня можно заболеть, простудиться, если долго стоял. Поэтому не рекомендуем сразу раздеваться, до последнего стоять и постепенно это делать.

– А после того уже, как окунулись, есть какие-то правила?

В.П.: – Обязательно вытереться, сухим одеться в сухую одежду и попить горячего чая с лимоном, сахаром, что-то такое, что тебя согреет изнутри. Это основное правило.

– И, конечно же, в оборудованных местах, где есть спасатели…

В.П.: – В оборудованных местах. Плюс не нырять головой туда, ни в коем случае. Бывали такие случаи, когда человек нырял, выныривал и ударился головой об лед, потому что он ушел под воду, стал подыматься – а там лед, прорубь-то неширокая, бывает, в виде креста вырубается, как иордань, а есть просто прорубь, - и промахнулся. И летальный исход может быть даже.

– Спасибо большое. Коллеги, есть уточняющие вопросы? Пока коллеги думают. Владимир Геннадьевич, хотелось спросить по поводу того, сколько, как проходили дежурства в эти новогодние каникулы, много ли сотрудников МЧС у нас работало, какая была задействована техника?

В.Я.: – В ходе профилактических мероприятий у нас во всех районах области были организованы профилактические мероприятия сотрудниками надзорной деятельности, количество задействованных сотрудников – 62 человека, а также 20 единиц техники, по необходимости выезда – в сельские населенные пункты, для расследования тех же пожаров, которые происходили. А так работа проводилась больше в целях раздачи агитационных материалов, в проведении профилактических мероприятий, доведения информации о соблюдении требований пожарной безопасности. Традиционные такие вещи, публиковались у нас постоянно, на нашем сайте.

– Спасибо большое.

– Вы сказали, что лед выдерживает человека, и даже оттепель не повлияет. Но у нас же есть рыбаки, которые любят Псковско-Чудское озеро, и они на него не выходят, а выезжают на машинах на лед! А что насчет такого испытания ледового покрытия нашего озера? И если не дай Бог, может, дадите какие-то рекомендации, что делать, если рыбак выехал на лед, и машина начинает неизбежно уходить под воду. Что делать?

В.П.: – Начнем с того, что выезд на лед в любое время года запрещен. При любых погодных условиях. Это в связи с тем, что у нас в области нет официальных ледовых переправ, допущенных в эксплуатацию. Ледовая переправа – это специальная трасса, которая принимается в эксплуатацию в соответствии с нормами ГОСТа.

– То есть, когда запрет выхода на лед снимается, это касается только того, чтобы пройтись пешком?

В.П.: – Так точно. Можно ходить. Но выезжать на лед никак нельзя. Естественно, те, кто выезжает, ставят свою жизнь под угрозу, и транспорта своего, то есть материальные ценности. Мало того, что ты можешь угробить технику, ты можешь и сам утонуть. Что делать? Естественно, наверное, не думать о машине, а выскакивать, открывать двери и вылезать как можно быстрее. Пока машина не ушла полностью под воду. Потом, когда она ушла, нужно дождаться, когда она заполнится водой, открыть дверь – потому что так ты не откроешь, давление. А когда она полностью заполнится, тогда вылезать. Это надо набрать воздуха. Плюс ты находишься в шубе какой-то, ты находишься в какой-то плотной верхней одежде, соответственно, шансы на то, что ты хорошо выберешься, недостаточно высокие.

– Собственно, поэтому и запрет выезда, потому что это фактически уже касается трагедии.

В.П.: – Да, это же не просто запрет.

– Получается, машину тот лед, который есть, это прямо рисково, наудачу.

В.П.: – Вот вы задаете провокационный вопрос. То, что сейчас лед 20-25 сантиметров, да, он машину выдержит. Но нужна специальная трасса. Вы понимаете, что когда вы едете по трассе, она проверена во всех местах. Там не будет трещин. Допустим, то же Чудское озеро. Когда восточный ветер, оно вздыбливается, ломается лед, появляются трещины разной ширины. В эти трещины, естественно, вот в конце декабря попал мотобуксировщик, который ехал. Наверное, вы видели, статья была о том, что провалы были под лед, два. Одного человека достали из воды, он потом замерз на берегу. Его медики не спасли. Он переохладился. Он был почти 40 минут, находился, пока ехали спасатели. Это к тому интервью, когда я говорил, что каждый рассчитывать должен только на свои силы. Помощь спасателей может прийти, но когда? Ждали 40 минут, пока вызвали, пока приехали, пока вытащили. Он живой был, но на берегу он умер. Понимаете? Хотя те, кто с ним был, там были еще несколько человек, они успели спастись. А этот человек погиб. Это был житель Ленинградской области. Поэтому настоятельно не рекомендую ездить по озерам, по Псковскому, по Чудскому, на мототехнике. Где-то может быть трещина, вы ее не знаете, и провалиться.

– А как же – я немного подопоздала на пресс-конференцию, может, вы об этом говорили, - но основная масса наших машинистов, которые неконтролируемо пересекают озеро, - это жители островов. Для них какая-то альтернатива есть? Или, может, как-то МЧС в это деле участвует?

В.П.: – Это вопрос больше к местным органам власти, а не к нам. Мы иногда помогаем. Я знаю, аварийно-спасательная служба помогает с доставкой продуктов, предметов первой необходимости. Бывает, что отключается свет на островах, и они берут СВП – судно на воздушной подушке – это единственный безопасный, кстати, вид передвижения, который зимой можно использовать. Судно на воздушной подушке идет надо льдом, и, соответственно, никакой угрозы нет.

– У меня река прямо рядом с домом, я очень часто вижу, как патрулирование происходит. А можете поподробнее рассказать, как часто и какие именно участки патрулируются? Есть какая-то система, карта? Как это все происходит?

– Какие участки – лучше не говорить, не готовить…

В.П.: – Дело в том, что всегда нацелена работа на профилактику. У нас инспекторы и в зимние праздники ездили, ходили, раздавали, и инспекторы надзорной деятельности, какие-то агитационные материалы, листовки. Берутся, как правило, опасные участки, где массовое скопление людей может быть, где дети могут кататься с горок, выезжать на поверхность льда. Могут быть, где рыбаки. У нас во время новогодних праздников в Неелово – Солоново стояли мобильные посты, в которых дежурили сотрудники Главного управления. Все эти праздники. Проинструктировано было более 700 человек. Более 300 единиц техники, на которых они передвигались. Работа проводилась большая. И люди, когда принимают, расписываются о том, что они ознакомлены с мерами безопасности, и на свой страх и риск. Кто-то едет, кто-то не едет. Вопрос здесь какой: есть административная ответственность за нарушение распоряжений местных органов власти. Статья 2.29 закона Псковской области об административных правонарушениях. Она предусматривает штраф. Штраф уполномочены составлять представители местных администраций. В Пскове это администрация города Пскова. Берите любой муниципалитет, соответственно…

– А вами были зафиксированы нарушения, помимо тех трагических случаев, когда провалились? Просто нарушения, когда возвращали со льда машины?

В.П.: – У нас патрулирование регулярно проводится, например, здесь, в Пскове, мы периодически детей гоняем со льда. Катаются или что… У нас отделение расположено на берегу, соответственно, мы между двух мостов, постоянно видим какие-то перемещения. Предупреждаем людей, обязательно.

– А случаев с автомобилями, когда приходилось возвращать таких рыбаков-экстремалов, уже в январе были? Когда не закончилось трагедией, еще не провалилось еще…

В.П.: – Знаете, я такой информацией не располагаю. Наверняка те, кто дежурил на постах, они имеют такую информацию. Если люди решили, они могут и дальше поехать. Да, они расписались, они ознакомились с мерами безопасности – и поехали дальше. На свой страх и риск.

– А не страшно, что на катке будет много людей?

В.П.: – Нет. Вы понимаете, когда запрет снимается – берутся данные ледовой разведки. Спасатели, проезжая по фарватеру реки, во многих местах проводят бурение и смотрят толщину льда. Я могу по своему опыту сказать, что самая низкая толщина льда – под мостами. Традиционно, всегда там. И в местах стоков промышленных предприятий. Но вы их узнаете, когда трубы большие около берега и желтые стоки, коричневый лед, некрасивый. Это места стоков. Там лед тонкий. В остальных местах лед хороший, крепкий. И если, как вы говорите, в Писковичах есть каток, снят запрет выхода на лед, – почему нет? Ничего противозаконного в этом нет. Конечно, лучше, когда это где-то во дворе, залили – и катайся. Мы раньше на реке катались на лыжах, и была официальная лыжня. Когда я учился в пединституте, это 90-е годы, зимы были другие еще, и мы сдавали зачеты, ездили спокойно по реке.

– Физкультура была у нас тоже. На Великой. Спасибо! Коллеги, если нет вопросов, хочу поблагодарить наших спикеров за то, что пришли к нам. Я надеюсь, что зима пройдет у нас так же спокойно, как началась, и без каких-то чрезвычайных происшествий. Спасибо большое!

В.П., В.Я.: – Спасибо!