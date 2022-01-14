Видео: в Ледовом дворце Пскова стартовал открытый Кубок города по фигурному катанию
В Ледовом дворце Пскова стартовал открытый Кубок города по фигурному катанию. В нем принимают участие юные спортсмены из регионов Северо-Запада, всего 145 фигуристов в возрасте от 6 до 17 лет. Соревнования проходят без зрителей.
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