Видео: в Ледовом дворце Пскова стартовал открытый Кубок города по фигурному катанию

18:13, 14 января 2022, ПАИ

В Ледовом дворце Пскова стартовал открытый Кубок города по фигурному катанию. В нем принимают участие юные спортсмены из регионов Северо-Запада, всего 145 фигуристов в возрасте от 6 до 17 лет. Соревнования проходят без зрителей.