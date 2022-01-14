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Общество

Актрису Анастасию Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище

Актриса и года не прожила без любимого супруга. Фото Городовой

Церемония прощания с народной артисткой РФ Анастасией Вознесенской состоится в понедельник, 17 января. О месте и дате прощания с вдовой Андрея Мягкова сообщили в МХТ имени Чехова, на сцене которого играла артистка, рассказал Пятый канал.

«В 11.00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова (Камергерский переулок, 3). В 12.30 — отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32, стр. 13). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — рассказали в театре.

Анастасия Вознесенская скончалась на 79-м году жизни. Уже известна причина ее смерти — последствия коронавирусной инфекции.

Муж актрисы Андрей Мягков, полюбившийся зрителям по фильмам «Ирония судьбы» и «Служебный роман», ушел из жизни менее года назад — 18 февраля 2021-го. Ему было 82 года.

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