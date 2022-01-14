Объявлены результаты соревнований в очередной возрастной группе по мини-футболу в Псковской области

20:44, 14 января 2022, ПАИ

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Стали известны результаты финальных соревнований (Псковская область) по мини-футболу в рамках 17-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» (возрастная группа – 2010-2011 г. р., мальчики), которые проходили в спортивном зале посёлке Писковичи 13-14 января 2022 года. Об этом сообщила Федерация футбола Псковской области.



13 января (четверг)



МБОУ «Стремуткинская СОШ» — МБОУ ЦО «ППК» (Псков) – 0:1.

МОУ «СОШ № 50» (Дно) — МБОУ «Дедовичская СШ № 2» – 1:9.

МБОУ «СШ № 1» (Остров) — МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) – 1:0.

МОУ «СОШ № 1» (Невель) — МБОУ «Пустошкинский ЦО» – 0:2.

МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МБОУ «Стремуткинская СОШ» – 2:0.

МБОУ «ЦО «ППК» (Псков) — МОУ «СОШ № 1» (Невель) – 2:0.

МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) — МОУ «СОШ № 50» (Дно) – 1:1.

МБОУ «Дедовичская СШ № 2» — МБОУ «СШ № 1» (Остров) – 5:0.



14 января (пятница)



МБОУ ЦО «ППК» (Псков) — МБОУ «Пустошкинский ЦО» – 1:3.

МБОУ «Стремуткинская СОШ» — МОУ «СОШ № 1» (Невель) – 0:1.

МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) — МБОУ «Дедовичская СШ № 2» – 0:2.

МБОУ «СШ № 1» (Остров) — МОУ «СОШ № 50» (Дно) – 3:0.

Соревнование за 7-е место: МБОУ «Стремуткинская СОШ» — МОУ «СОШ № 50» (Дно) – 0:0, по пенальти – 3:4.

Соревнование за 5-е место: МОУ «СОШ № 1» (Невель) — МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) – 0:0, по пенальти – 5:4.

Соревнование за 3-е место: МБОУ ЦО «ППК» (Псков) — МБОУ «СШ № 1» (Остров) – 2:0.

Финал: МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МБОУ «Дедовичская СШ № 2» – 1:1, по пенальти – 2:4.



Участники:

– МБОУ ЦО «ППК» (Псков),

– МБОУ «Пустошкинский ЦО»,

– МБОУ «Стремуткинская СОШ»,

– МОУ «СОШ № 1» (Невель),

– МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки),

– МБОУ «Дедовичская СШ № 2»,

– МБОУ «СШ № 1» (Остров),

– МОУ «СОШ № 50» (Дно).