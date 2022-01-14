Объявлены результаты соревнований в очередной возрастной группе по мини-футболу в Псковской области
Стали известны результаты финальных соревнований (Псковская область) по мини-футболу в рамках 17-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» (возрастная группа – 2010-2011 г. р., мальчики), которые проходили в спортивном зале посёлке Писковичи 13-14 января 2022 года. Об этом сообщила Федерация футбола Псковской области.
13 января (четверг)
МБОУ «Стремуткинская СОШ» — МБОУ ЦО «ППК» (Псков) – 0:1.
МОУ «СОШ № 50» (Дно) — МБОУ «Дедовичская СШ № 2» – 1:9.
МБОУ «СШ № 1» (Остров) — МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) – 1:0.
МОУ «СОШ № 1» (Невель) — МБОУ «Пустошкинский ЦО» – 0:2.
МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МБОУ «Стремуткинская СОШ» – 2:0.
МБОУ «ЦО «ППК» (Псков) — МОУ «СОШ № 1» (Невель) – 2:0.
МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) — МОУ «СОШ № 50» (Дно) – 1:1.
МБОУ «Дедовичская СШ № 2» — МБОУ «СШ № 1» (Остров) – 5:0.
14 января (пятница)
МБОУ ЦО «ППК» (Псков) — МБОУ «Пустошкинский ЦО» – 1:3.
МБОУ «Стремуткинская СОШ» — МОУ «СОШ № 1» (Невель) – 0:1.
МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) — МБОУ «Дедовичская СШ № 2» – 0:2.
МБОУ «СШ № 1» (Остров) — МОУ «СОШ № 50» (Дно) – 3:0.
Соревнование за 7-е место: МБОУ «Стремуткинская СОШ» — МОУ «СОШ № 50» (Дно) – 0:0, по пенальти – 3:4.
Соревнование за 5-е место: МОУ «СОШ № 1» (Невель) — МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки) – 0:0, по пенальти – 5:4.
Соревнование за 3-е место: МБОУ ЦО «ППК» (Псков) — МБОУ «СШ № 1» (Остров) – 2:0.
Финал: МБОУ «Пустошкинский ЦО» — МБОУ «Дедовичская СШ № 2» – 1:1, по пенальти – 2:4.
Участники:
– МБОУ ЦО «ППК» (Псков),
– МБОУ «Пустошкинский ЦО»,
– МБОУ «Стремуткинская СОШ»,
– МОУ «СОШ № 1» (Невель),
– МАОУ «Кадетская школа» (Великие Луки),
– МБОУ «Дедовичская СШ № 2»,
– МБОУ «СШ № 1» (Остров),
– МОУ «СОШ № 50» (Дно).
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Объявлены результаты соревнований в очередной возрастной группе по мини-футболу в Псковской области
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