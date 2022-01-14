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Газопровод Валдай – Псков – Рига закроют на ремонт

Ремонт проводится для повышения надёжности поставок газа. Фото: РИА Новости

Магистральный газопровод Валдай – Псков – Рига, по которому российский газ экспортируется в Латвию, с 17 января по 6 февраля будет на плановом ремонте, сообщило РИА Новости

«С 17 января по 6 февраля 2022 года на магистральном газопроводе Валдай – Псков – Рига будут проводиться плановые ремонтные работы», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Газпрома».

Дата начала и продолжительность работ согласованы «Газпромом» с операторами смежных газотранспортных систем. Ремонт проводится для повышения надёжности поставок газа.

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