Газопровод Валдай – Псков – Рига закроют на ремонт

21:42, 14 января 2022, ПАИ

Магистральный газопровод Валдай – Псков – Рига, по которому российский газ экспортируется в Латвию, с 17 января по 6 февраля будет на плановом ремонте, сообщило РИА Новости

«С 17 января по 6 февраля 2022 года на магистральном газопроводе Валдай – Псков – Рига будут проводиться плановые ремонтные работы», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Газпрома».

Дата начала и продолжительность работ согласованы «Газпромом» с операторами смежных газотранспортных систем. Ремонт проводится для повышения надёжности поставок газа.