В деревне Насва восстанавливают нарушенное водоснабжение

21:15, 14 января 2022, ПАИ

В деревне Насва Новосокольнического района ведутся работы по восстановлению нарушенного водоснабжения из-за аварийного состояния артезианской скважины. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Как сообщает администрация района, 10 января были закреплены два кондуктора на стенах скважины для укрепления верхних слоёв грунта. Следующий этап – бурение и установка трубы до водоносного слоя.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до конца января. Необходимость подвоза питьевой воды отсутствует, так как в населённом пункте есть две действующие скважины, отметила администрация муниципалитета.