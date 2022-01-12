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В деревне Насва восстанавливают нарушенное водоснабжение

В деревне Насва Новосокольнического района ведутся работы по восстановлению нарушенного водоснабжения из-за аварийного состояния артезианской скважины. Об этом пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

Как сообщает администрация района, 10 января были закреплены два кондуктора на стенах скважины для укрепления верхних слоёв грунта. Следующий этап – бурение и установка трубы до водоносного слоя.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить до конца января. Необходимость подвоза питьевой воды отсутствует, так как в населённом пункте есть две действующие скважины, отметила администрация муниципалитета.

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