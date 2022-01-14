Останки стрелка Фёдора Зимина поисковики отправят во Владимирскую область

22:03, 14 января 2022, ПАИ

Нашлись, откликнулись близкие люди, но не родные – товарищи и сослуживцы-зидовцы стрелка Фёдора Ивановича Зимина.

О том, что останки Фёдора Зимина, найденные вместе с останками лётчика Левана Чанкотадзе в прошлом году в ходе «Вахты Памяти» по подъёму самолёта из Кокшинского болота, отправятся на родину, редакции газеты «Наша жизнь» сообщил командир отряда «Поиск-97» Дмитрий Ершов.

Все предпринятые ранее попытки найти родственников бойца не увенчались успехом. Но надежда всегда оставалась, да и сдаваться поисковики не привыкли.

Дмитрий Иванович рассказал, что несколько дней назад они вплотную самостоятельно стали искать родственников Фёдора Зимина и наткнулись на статью о том, что он являлся работником завода № 2 имени К. О. Киркижа. Это был послевоенный завод имени В. А. Дегтярева (ЗиД).

«Оказалось, что данный завод является оборонным предприятием. У него есть свой музей, мемориальные доски и кладбище, на котором хоронят погибших работников. 12 января я связался с ними и объяснил ситуацию, что у нас находятся останки Фёдора Зимина и найти родственников никак не удаётся. Как оказалось, весной прошлого года к 9 Мая они переписывали своих сотрудников. В списках значится и Фёдор Иванович Зимин. Меня переполняют положительные эмоции, потому что ими было принято решение забрать останки стрелка и перезахоронить их на его родине. Они так воодушевлённо взялись за это дело, что уже сделали несколько наработок по поиску места на кладбище, изготовки постамента , а также по поиску других родственников, полагаясь на свои архивные документы», — поделился новостью Дмитрий Ершов.

Как рассказал командир «Поиск-97», по данным, имеющимся у завода, отец, мать и младший брат Фёдора Зимина Андрей учились в школе при заводе, а потом работали там. Кроме этого, на заводе трудилась и его двоюродная тётя. А вот прямых родственников нет. Брат Андрей тоже погиб на войне. Также в ходе разговора выяснилось, что пулемёты, установленные на сбитом самолёте Ил-2, были изготовлены на ЗиДе.

О состоявшемся разговоре и готовности руководства завода забрать останки Фёдора Зимина Дмитрий Ершов сообщил главе Пыталовского района Вере Кондратьевой. Принимающая сторона планирует привязать такое значимое событие к одной из памятных дат, приурочив либо к 9 Мая, либо к 22 июня (Дню памяти и скорби) или же к дню гибели экипажа – 17 июля.

Руководство завода имени В. А. Дегтярева планирует в ближайшее время связаться с главой Пыталовского района, чтобы обсудить все аспекты данного вопроса. Впереди предстоит немало работы, будем надеяться, что всё сложится удачно и останки бойца Фёдора Зимина обретут покой со всеми почестями.

Новости, которые транслировала районная газета «Наша жизнь» с поисковой операции в рамках «Вахты Памяти», дошли и до родины сержанта, мастера авиавооружения Фёдора Ивановича Зимина, который родился в 1920 году в деревне Бельково Ковровского района.

По информации о найденных в Пыталовском районе останках бойцов газета города Коврова «Знамя труда» опубликовала несколько статей.

Одну из них написал Владимир Никулин, заведующий техноцентром ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева», в которой имя Фёдора Ивановича Зимина и краткие сведения о нём в 1994 году были включены в 5-й том «Книги Памяти Владимирской области» (раздел о Коврове и Ковровском районе). Местом гибели там указана Ленинградская область – по административно-территориальному делению, действовавшему в 1944 году, а местом его рождения назван город Ковров – это явная ошибка, которая закралась в «Книгу Памяти» из-за того, что в период подготовки материалов для неё не все документы были доступны.

«На заводе имени В. А. Дегтярева продолжается начатая ещё в середине 1980-х годов работа по составлению заводской «Книги Памяти» и сбору материалов о не вернувшихся с фронта работниках предприятия. Благодаря документам, сохранённым в архиве управления по работе с персоналом, удалось установить, что до призыва в армию в 1940 году Ф. И. Зимин работал на заводе. Весной прошлого года, в канун 75-летия Победы (несмотря на то что празднование тогда не удалось провести, как планировали и ждали), его фамилия была занесена в дополнительный список на пилоне у памятника воинам-дегтярёвцам на перекрёстке улиц Социалистической и Первомайской», — указывает автор.

Также он повествует о том, что его отец, Иван Иванович Зимин, родившийся в 1891-м, умер в 1923 году (по другим данным – в 1924-м), в последние годы жизни он работал слесарем на Ковровском пулемётном заводе, хотя вся семья продолжала жить в Белькове до середины 1930-х. Мать Елизавета Григорьевна занималась сельским хозяйством, а переехав в Ковров, с 1937 года работала на фабрике имени Н. С. Абельмана. Девичья фамилия матери – Горбачева, эту фамилию носили и несколько близких родственников Фёдора Зимина.

Фёдор Зимин учился сначала в Бельковской школе, затем в Волковойновской, окончил 5 классов. 1 октября 1936 года он поступил в школу ФЗУ (фабрично-заводского ученичества, впоследствии профессионального училища № 1) при заводе № 2 имени К. О. Киркижа (послевоенный завод имени В. А. Дегтярёва). Окончив полный курс обучения, получил в октябре 1938 года специальность фрезеровщика 3-го разряда. На заводе он работал в цехах № 16 и 25. В это время на заводе работал и его младший брат Андрей, а также дядя Павел Иванович Зимин, двоюродный брат Василий Павлович Корольков, двоюродные сестры Аксинья (по другим данным – Ксения) Павловна Груздева и Ефросинья Кирилловна Метлина. Другие родственники работали на экскаваторном заводе, на фабрике имени Н. С. Абельмана, в колхозе в родном Белькове. Все они были родом из Белькова, к концу 1930-х годов одни так и продолжали жить в родной деревне, другие уже перебрались в Ковров, поближе к месту работы.

Фрезеровщик Ф. И. Зимин уволен в связи с призывом в РККА – Рабоче-крестьянскую Красную армию – 22 ноября 1940 года. И как мы доподлинно знаем, погиб в бою 17 июля 1944 года, канув в болото почти на 77 лет.

«Судя по тому, что мы знаем, прямых наследников ни у Фёдора, ни у его младшего брата Андрея не осталось – похоронки на обоих адресованы их матери Елизавете Григорьевне, в Ковров, на улицу Набережную (если бы у них были жёны – похоронки в первую очередь направили бы им).

Заполняя на заводе анкету в августе 1939 года, Фёдор Иванович Зимин указал сведения ещё о нескольких своих близких родственниках. Все они родом из Белькова. Есть среди них Зимины – дяди Александр Иванович, Василий Иванович и Павел Иванович (судя по совпадению фамилии и отчества – родные братья отца) и тетка Мария Ивановна.

Ещё у нескольких родственников другие фамилии. Двоюродный брат Василий Павлович Корольков родился в 1918 году, в конце 1930-х работал на заводе имени К. О. Киркижа. Сведений о его участии в боевых действиях в период войны нет: вероятно, как работник оборонного завода он получил освобождение от призыва в армию.

Также на заводе работала двоюродная сестра Аксинья Павловна Груздева, родившаяся в 1914 году. В списках безвозвратных потерь значится пропавший без вести в июле 1943 года красноармеец Алексей Алексеевич Груздев из деревни Бельково и упоминается его жена Ксения Павловна – при совпадении всех прочих данных здесь почти полная вероятность, что это двоюродная сестра Ф. И. Зимина, которую он в своей анкете назвал Аксиньей. Были ли в их семье дети? Если были – это двоюродные племянники Фёдора Зимина.

Ещё одна двоюродная сестра – Ефросинья Кирилловна Метлина: родилась в 1912 году, к концу 1930-х жила в Коврове, работала на заводе имени К. О. Киркижа.

В анкете Ф. И. Зимина названы несколько Горбачёвых (родственники по линии матери) – дяди Андрей Григорьевич, Иван Григорьевич и Кирилл Григорьевич и тетка Мария Григорьевна. Кроме них, указаны дядя Павел Феоктистович Хурыков, тетка Татьяна Ивановна Куракова (оба – колхозники в деревне Бельково) и дядя Николай Борисович Кураков, работавший на экскаваторном заводе», — сообщает Владимир Никулин.

Елена Иманаева