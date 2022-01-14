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Политика

В Псковской области привито от коронавируса 66% жителей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил благодарность Правительству и Миздраву России за оказанную региону помощь в борьбе с коронавирусом

Состоялось селекторное совещание с регионами по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. В своём выступлении министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сделал акцент на необходимости мобилизации медицинских и социальных ресурсов в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«На сегодняшний день от коронавируса в области привито свыше 66 % жителей региона от запланированных показателей. Первый компонент вакцины сделали более 267 тыс. человек, в шести районах уровень вакцинации превысил 70 %. Призываю всех уделять особое внимание вакцинации и своевременно проводить ревакцинацию, ответственно подходить к защите своего здоровья! Отдельно Михаил Альбертович сказал о высокой эффективности работы Псковской области. Одним из важных результатов стало снижение темпов прироста смертности по сравнению с 2019 и 2020 годами и самое низкое по стране в минувшем году. Благодарю Минздрав за высокую оценку, Правительство РФ и отдельно зампредседателя Правительства РФ Татьяну Голикову за неизменную помощь и оперативное реагирование на все наши запросы и обращения», – написал Михаил Ведерников.

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