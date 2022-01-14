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Общество

В Локнянском районе 34 школьника стали победителями олимпиады

В образовательных учреждениях района проведён второй муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам. Участниками олимпиады стали учащиеся победители и призёры первого школьного этапа олимпиады, сообщает корреспондент газеты «Восход».

В районном этапе предметных олимпиад приняли участие 73 обучающихся 4-х, 7–11-х классов: 57 – из Локнянской средней школы, шесть – из Башовской средней школы, четыре – из Подберезинской средней школы, а также шесть учеников из 4-х классов Локнянской средней школы.

Победителями и призёрами стали 34 человека, что составляет 46,6 % (от общего количества участников).

Хорошие результаты обучающиеся показали по истории, английскому языку, физической культуре, ОБЖ. Низкий уровень участников и низкие результаты по итогам муниципального этапа олимпиад по математике, астрономии, физике, химии, экологии.

Наиболее высокие баллы получили участники олимпиады по физической культуре.

 

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