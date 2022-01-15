Православные 15 января чтут память Серафима Саровского

12:03, 15 января 2022, ПАИ

Русская православная церковь 15 января чествует память преподобного Серафима Саровского, сообщает calend.ru.

Память святого православные чтут два раза в год: 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году, а 15 января отмечают преставление преподобного.

Серафим Саровский в 24 года ушёл в Саровскую пустынь, после чего построил себе келью в глухом лесу в нескольких километрах от монастыря. В ней он прожил больше 15 лет, приходя в монастырь лишь в воскресные и праздничные дни. «Время уединения преподобного было связано с особыми молитвенными трудами. С сильным духовным искушением святой боролся подвигом столпничества. Тысячу дней и ночей с воздетыми руками преподобный Серафим молился на камне: днём – в своей келье, а ночью — в лесу. Позже он взял на себя подвиг молчания на три года, перестав в это время посещать даже монастырь», – отмечается на сайте.

В настоящее время мощи преподобного покоятся в Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Ежегодно в дни памяти святого здесь совершаются особо торжественные богослужения с участием патриарха, куда стекаются тысячи паломников.