Бесплатный мастер-класс проведут 15 января псковские реконструкторы

11:02, 15 января 2022, ПАИ

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Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден» приглашает псковичей на мастер-класс по фехтованию на польской сабле, сообщил руководитель клуба Игорь Бухаров в своих социальных сетях.

Проведёт мастер-класс руководитель студии историко-сценического фехтования «Силуэт» Артём Шабанов. Мастер-класс состоится 15 января в 12:00 в здании ДОСААФ на улице Коммунальной,19 в Пскове.

Организаторы обещают, что мастер-класс позволит всем желающим ознакомиться с техникой владения польской саблей XVII века. Для участия и уточнения необходимой информации можно обращаться к руководителю клуба и организатору мастер-класса Игорю Бухарову, 8 (921) 210-47-03.