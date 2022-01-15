Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Псковской области

10:08, 15 января 2022, ПАИ

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Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Псковской области, заявил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Убедительно прошу предельно серьёзно относиться ко всем требованиям Роспотребнадзора», – написал губернатор.

Он также рассказал, что в Псковской области на данный момент официально не подтверждено ни одного случая заражения штаммом «омикрон». При этом новый штамм уже завезли в 13 регинов России.