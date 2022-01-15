Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом в Псковской области нет

В Псковской области по данным на 14 января не выявлено случаев заражения штаммом «омикрон». Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность «омикрона» в 3-7 раз выше по сравнению с другими вариантами коронавируса, инкубационный период у «омикрона» составляет от двух до пяти дней. Также она подчеркнула что штамм заражает людей с иммунитетом, но не вызывает тяжёлого течения болезни.

Эфективность вакцины «Спутник V» против нового штамма остаётся высокой, сообщила и. о. заведующего 1-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы врач-педиатр Диана Бикмуллина. «Мы видим, что болезнь у ранее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна мобилизоваться и вывести на этап выздоровления намного быстрее. Мы, врачи, к привитым людям относимся как к прогностически благополучным», – сообщила медик. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

15 января 2022

Подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом в Псковской области нет
15 января 2022

Более 118 млн рублей потратили на благоустройство Порховского района
15 января 2022

О путешествиях и врачебном чудо-инструменте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
14 января 2022

Николай Козловский рассказал об эпидемиологической ситуации в Великих Луках
14 января 2022

Актрису Анастасию Вознесенскую похоронят на Троекуровском кладбище
14 января 2022

В Пскове наградили лучших оформителей фасадов зданий к Новому году
14 января 2022

Великолучан поздравили с днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков
14 января 2022

На базе Псковской областной инфекционной больницы появится клиническая кафедра ПсковГУ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...