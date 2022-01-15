Подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом в Псковской области нет

09:26, 15 января 2022, ПАИ

В Псковской области по данным на 14 января не выявлено случаев заражения штаммом «омикрон». Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность «омикрона» в 3-7 раз выше по сравнению с другими вариантами коронавируса, инкубационный период у «омикрона» составляет от двух до пяти дней. Также она подчеркнула что штамм заражает людей с иммунитетом, но не вызывает тяжёлого течения болезни.

Эфективность вакцины «Спутник V» против нового штамма остаётся высокой, сообщила и. о. заведующего 1-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы врач-педиатр Диана Бикмуллина. «Мы видим, что болезнь у ранее привитого пациента протекает гораздо легче. Его иммунная система способна мобилизоваться и вывести на этап выздоровления намного быстрее. Мы, врачи, к привитым людям относимся как к прогностически благополучным», – сообщила медик.