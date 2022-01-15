Ещё 125 человек заразились коронавирусом в Псковской области
125 человек заразились коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки. Всего за время пандемии коронавирусом в регионе переболело 72 740 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выписали с больничного 14 января ещё 67 жителей региона, всего среди переболевших 68 801 человек. За время пандемии в Псковской области было проведено 731 996 исследований на COVID-19, 1 377 из них – за минувшие сутки.
Также, по словам Михаила Ведерникова, в Псковской области на данный момент официально не подтверждено ни одного случая заражения штаммом «омикрон». При этом наблюдается рост количества заболевших. «Убедительно прошу предельно серьёзно относиться ко всем требованиям Роспотребнадзора», – отметил губернатор.
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