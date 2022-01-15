Более 50 тысяч доз вакцины поступило в Псковскую область

09:54, 15 января 2022, ПАИ

Новая партия вакцины поступила в Псковскую область, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По медучреждениям и пунктам мобильной вакцинации будет распределено 42 000 доз вакцины «Спутник V» и 8 100 «ЭпиВакКороны».

Согласно данным комитета по здравоохранению, в Псковскую область не ожидается поставка вакцины «Спутник Лайт». «Поставка вакцин в регион осуществляется по распределению Минздрава РФ. Соответствующие заявки поданы. К сожалению, информации о поступлении «Спутника Лайт» в ближайшее время пока нет», – пояснили в комитете, отвечая на вопрос псковички в соцсетях ЦУРа Псковской области.