В Пскове мужчина пытался расплатиться в магазине поддельной купюрой

17:52, 15 января 2022, ПАИ

14 января в Пскове росгвардейцы задержали мужчину, расплатившегося в магазине купюрой с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Вызов росгвардейцам поступил, когда они находились на маршруте патрулирования.

37-летний мужчина пришел в магазин на Рижском проспекте и предпринял попытку расплатиться за товар пятитысячной купюрой. Продавщица проверила её на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали гражданина и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.