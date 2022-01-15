Более 270 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

14:46, 15 января 2022, ПАИ

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271 576 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса, из них 1 163 — за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Закончили курс вакцинации 271 342 жителя региона, в том числе 1 076 — за прошедшие сутки. Ревакцинацию на сегодняшний день прошли 31 929 человек, за сутки — 57. Всего использовано 82,7 % поступившей в регион вакцины.

Также в Псковскую область поступила новая партия вакцины: 42 000 доз вакцины «Спутник V» и 8 100 доз «ЭпиВакКороны».