Более полумиллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

12:27, 15 января 2022, ПАИ

​

Более полумиллиона рублей лишились трое жителей Псковской области из-за услуг мнимых сотрудников банка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 13 и 14 января жителям Пскова, Опочки и Новосокольников позвонили неизвестные лица, представившиеся по телефону сотрудниками банков. Они сообщили горожанам, что могут предотвратить несанкционированное оформление на них кредитов и списание денежных средств.

Псковичи поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности 667 тысяч рублей, после чего обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела.

«С подобными фактами мошенничества нашим согражданам приходится сталкиваться, к сожалению, довольно часто», – отметили в пресс-службе УМВД и призвали жителей области во избежание серьёзных финансовых потерь быть предельно осторожными и не поддаваться ухищрениям мошенников.