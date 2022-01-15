Тройное ДТП произошло в Псковском районе
Три автомобиля столкнулись 15 января в Псковском районе на трассе Р23, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Около поворота на Соловьи столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус ГАЗель NEXT. В автобусе на момент аварии находилось шесть человек, ещё четверо были в одном из легковых автомобилей. В результате аварии никто не пострадал.
Специалисты аварийно-спасательной службы обесточили автомобили. На месте происшествия работает скорая помощь, сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
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