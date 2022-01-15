Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области

17:33, 15 января 2022, ПАИ

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В Печорском и Струго-Красненском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вечером 13 января в деревне Изборск Печорского района полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2115. После освидетельствования выяснилось, что 50-летний водитель легковушки находится в состоянии алкогольного опьянения На следующий день в Струго-Красненском районе сотрудники полиции остановили нетрезвого местного жителя на автомобиле «Рено Меган».

За повторное вождение в нетрезвом виде в течение года, водители, согласно статье 264.1 УК РФ, привлекаются к уголовной ответственности.