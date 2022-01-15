Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Псковской области пройдёт акция «Студенческий десант»

С 17 по 21 января 2021 года в Псковской области пройдёт ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант», благодаря которой студенты и старшеклассники смогут окунуться в полицейские будни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В период проведения акции юные псковичи смогут познакомиться с работой сотрудников полиции. Однако в этом году из-за ограничительных мер, введённых на территории Псковской области из-за распространения COVID-19, акция пройдёт в онлайн-формате. На работу сотрудников полиции можно будет посмотреть в тематических видеороликах и в трансляциях в социальных сетях участников десанта.

Во время акции в районах Псковской области ребята смогут посетить практически все подразделения органов внутренних дел и познакомиться с работой Общественного совета при УМВД России по Псковской области. 

«Ребята смогут не просто познакомиться с работой сотрудников полиции в ходе специально организованных экскурсий, но и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях УМВД России по Псковской области. На несколько дней сотрудники полиции станут наставниками для участников акции, познакомят их со своей работой и ответят на все интересующие вопросы о полицейской службе», – отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

15 января 2022

Тройное ДТП произошло в Псковском районе
14 января 2022

В трубе жилого дома СОНТ «Лесхоз» Пыталовского района загорелась сажа

14 января 2022

В Порхове водитель сбил пешехода
14 января 2022

Публикуем видео с места смертельного ДТП в Куньинском районе
14 января 2022

Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в Куньинском районе
14 января 2022

Псковские полицейские спасли женщину из горящего дома
14 января 2022

Мужчина пострадал в результате ДТП в Псковском районе
14 января 2022

Адвокат Кухи: У нас юбилей, ровно два года!

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...