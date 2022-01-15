В Псковской области пройдёт акция «Студенческий десант»

13:20, 15 января 2022, ПАИ

С 17 по 21 января 2021 года в Псковской области пройдёт ежегодная всероссийская акция «Студенческий десант», благодаря которой студенты и старшеклассники смогут окунуться в полицейские будни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В период проведения акции юные псковичи смогут познакомиться с работой сотрудников полиции. Однако в этом году из-за ограничительных мер, введённых на территории Псковской области из-за распространения COVID-19, акция пройдёт в онлайн-формате. На работу сотрудников полиции можно будет посмотреть в тематических видеороликах и в трансляциях в социальных сетях участников десанта.

Во время акции в районах Псковской области ребята смогут посетить практически все подразделения органов внутренних дел и познакомиться с работой Общественного совета при УМВД России по Псковской области.

«Ребята смогут не просто познакомиться с работой сотрудников полиции в ходе специально организованных экскурсий, но и пройти кратковременную стажировку в различных подразделениях УМВД России по Псковской области. На несколько дней сотрудники полиции станут наставниками для участников акции, познакомят их со своей работой и ответят на все интересующие вопросы о полицейской службе», – отметили в ведомстве.