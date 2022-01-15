Ещё пять человек скончались от коронавируса в Псковской области

13:29, 15 января 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 345 человек. Всего за время пандемии коронавирусом в регионе переболело 72 740 человек, выздоровел 68 801 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра и избегать мест массового скопления людей.