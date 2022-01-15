Михаил Ведерников поздравил сотрудников СК с профессиональным праздником

13:58, 15 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников Следственного комитета с профессиональным праздником, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона поздравил работников следствия с Днём образования ведомства и отметил, что СК неизменно обеспечивает главенство закона во всех сферах жизни, защиту прав и свобод граждан. «Уверен, что благодаря вам борьба с преступностью в нашем регионе будет и дальше вестись столь же непримиримо и эффективно. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах и новых успехов!» – отметил губернатор.

Особые слова признательности Михаил Ведерников выразил ветеранам ведомства, которые передают молодому поколению свой бесценный опыт и накопленные знания.

«В органах следствия Псковской области трудятся честные и порядочные люди, которые все свои силы отдают качественному расследованию уголовных дел, восстановлению истины и справедливости. Эта работа на передовой борьбы с преступностью требует особого личного мужества, принципиальности, самоотверженности и высокой ответственности», – отметил Михаил Ведерников.