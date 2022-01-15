Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове

14:30, 15 января 2022, ПАИ

63-летнюю женщину госпитализировали после наезда легкового автомобиля в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 14 января около 7 часов утра на Крестовском шоссе, 42.

74-летний водитель автомобиля «Хендай-Акцент» сбил псковичку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщина получила ушибы и была госпитализирована.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.