До +2 градусов ожидается в Псковской области 16 января

15:35, 15 января 2022, ПАИ

​

До двух градусов тепла ожидается в Псковской области 16 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В воскресенье на территории региона прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах сохраняется гололедица.

Ночью в Псковской области ожидается от -3 до -8 градусов, днем – от -3 до +2.

Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.