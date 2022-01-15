До +2 градусов ожидается в Псковской области 16 января
До двух градусов тепла ожидается в Псковской области 16 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В воскресенье на территории региона прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах сохраняется гололедица.
Ночью в Псковской области ожидается от -3 до -8 градусов, днем – от -3 до +2.
Будет дуть ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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